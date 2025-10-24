FOTO: El siniestro fatal en la autopista Rosario-Córdoba.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) informó sobre la situación crítica en las rutas de la provincia debido a un reciente temporal. Rafael Rodríguez, vocero de la agencia, destacó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, que la autopista Rosario-Córdoba se encuentra cortada a la altura de Cañada de Gómez, en el kilómetro 356, tras un grave accidente que dejó una persona fallecida y dos heridas graves.

Rodríguez explicó que el accidente ocurrió cuando un automóvil, que transportaba a tres personas, chocó por detrás a un camión. “Las otras dos sufrieron heridas graves. Habían quedado atrapadas en el interior del vehículo. Fueron rescatados por los bomberos de la localidad de Cañada de Gómez y trasladados en carácter urgente al Nosocomio de esta última localidad”, detalló.

El corte en la autopista hacia Córdoba es total y se están realizando trabajos periciales. Rodríguez recomendó a los conductores utilizar un desvío hacia la vieja ruta nacional número 9 a través de la ruta provincial 21. “Paciencia, precaución en este lugar”, enfatizó.

La duración del corte en la autopista dependerá de los trabajos periciales y de la llegada del fiscal. “Vamos a tener como mínimo para un par de horas más”, indicó Rodríguez.

Fuente: Cadena 3