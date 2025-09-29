Un motociclista sufrió una fractura tras un choque en San Francisco

Un motociclista de 22 años sufrió una fractura en el brazo izquierdo y un corte en la ceja derecha tras protagonizar un siniestro vial en la madrugada de este lunes, en la intersección de calles Ingenieros y Larrea.

Según pudo saber este medio, el joven circulaba a bordo de una motocicleta Guerrero Trip 110cc cuando impactó contra el lateral izquierdo de un móvil de la Guardia Urbana, que se desplazaba de sur a norte por calle Ingenieros. En el vehículo oficial se trasladaban tres personas.

De acuerdo a lo que se pudo saber, el motociclista cayó sobre la carpeta asfáltica y fue asistido en el lugar por personal de un servicio de emergencias, que lo trasladó al hospital local.

En el nosocomio, se le diagnosticó fractura de radio en el brazo izquierdo y un corte con sutura en la ceja derecha.