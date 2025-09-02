En la noche del lunes se registró un siniestro vial en la intersección de calles Rosalía Pubill e Italia, en barrio San Cayetano de San Francisco.

De acuerdo a lo que pudo saber El Periódico, una motocicleta Guerrero Trip colisionó con un automóvil Toyota Etios por causas a establecer.

En el lugar se hizo presente un servicio de emergencias que diagnosticó traumatismo de cráneo leve al conductor del rodado menor, quien fue asistido en el sitio.

El conductor del automóvil no sufrió lesiones.