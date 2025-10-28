Un motociclista sufrió lesiones graves tras un accidente en barrio San Cayetano
El hombre, de 36 años, fue hospitalizado. Fue diagnosticado con una fractura de peroné.
Un motociclista resultó con lesiones graves tras colisionar con un automóvil en la intersección de calles José Teobaldo y Guatemala, en barrio San Cayetano de San Francisco. El hecho ocurrió en la tarde del lunes.
Según pudo saber El Periódico, el siniestro fue protagonizado por un hombre de 36 años que circulaba en una motocicleta Corven Energy blanca por calle Guatemala con sentido oeste-este, cuando, por causas a establecer, impactó con un automóvil Peugeot 208 conducido por un joven de 24 años.
La víctima fue trasladada al hospital J. B. Iturraspe, donde le diagnosticaron una fractura de peroné izquierdo.