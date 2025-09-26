Un hombre de 45 años resultó con lesiones graves tras un siniestro vial ocurrido este viernes en barrio La Milka, en San Francisco. El hecho tuvo lugar en la intersección de avenida Antártida Argentina e Ingenieros.

De acuerdo a la información del Comando de Acción Preventiva (CAP), colisionaron una motocicleta Guerrero Trip 110 cc, conducida por el hombre lesionado, y un automóvil Peugeot 307, al mando de una mujer de 24 años.

El motociclista fue asistido por personal de emergencias y trasladado al Hospital Iturraspe, donde se le diagnosticó una fractura compleja de codo derecho, lo que fue calificado como lesiones graves.