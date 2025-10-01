Un hombre de 31 años sufrió lesiones graves en la tarde de este martes en San Francisco al chocar contra dos vehículos estacionados en calle Salta, en barrio Catedral. El hecho se registró alrededor de las 17:40,

Según informó la Policía, el hombre circulaba en una motocicleta Honda Wave roja cuando, por causas que se investigan, perdió el control del rodado e impactó contra un Ford Focus y un Hyundai Sedan, que se encontraban estacionados. Ambos vehículos resultaron con daños materiales.

El conductor fue asistido por un servicio de emergencias médicas y trasladado al Hospital Iturraspe, donde se le diagnosticó una fractura de fémur izquierdo, lesión calificada como grave.