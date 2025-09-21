Según informó la Policía, el hecho ocurrió alrededor de las 19:00 en la intersección de avenida de la Universidad y avenida Maipú. Un hombre que circulaba en una Honda CG Titan 150 cc, sin dominio visible, perdió el control al intentar girar desde avenida Los Inmigrantes hacia Maipú. El rodado se desplazó varios metros y el conductor terminó cayendo sobre avenida de la Universidad.

En el lugar trabajó un servicio de emergencias que asistió al herido y lo trasladó al hospital local.

Posteriormente, al verificar el número de motor de la motocicleta, se constató que registraba pedido de secuestro desde 2019. Por directiva de la fiscalía de turno, se dispuso la correcta identificación del conductor y el labrado de las actuaciones de rigor.