Un motociclista resultó herido en un siniestro vial registrado alrededor de las 21.30 del jueves en la intersección de avenida Rosario de Santa Fe y Belisario Roldán.

Según pudo saber El Periódico, el hecho involucró a dos motocicletas, una Guerrero 150 cc y una Yamaha R3, que circulaban por Av. Rosario de Santa Fe en direcciones opuestas cuando, por causas que se investigan, colisionaron en la mencionada esquina.

En el lugar trabajó personal policial y de la Guardia de Seguridad Municipal.

Un servicio de emergencias médicas trasladó a los conductores al hospital local donde uno resultó con lesiones de carácter reservado.

Se iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del hecho.