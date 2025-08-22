Un motociclista de 31 años sufrió lesiones de carácter reservado tras protagonizar un accidente de tránsito en la localidad de Devoto. El siniestro ocurrió esta tarde en la intersección de calles Italia y San Martín.

Según informó la Policía, el accidente involucró a un automóvil Renault Logan de color blanco, conducido por un hombre de 60 años, y una motocicleta Yamaha Fazer 250cc de color rojo, en la que se movilizaba un joven de 31. Por causas que aún se intentan establecer, ambos vehículos colisionaron.

El conductor del rodado menor fue asistido por el servicio de emergencia, que le diagnosticó lesiones de carácter reservado, un término que indica la gravedad de las heridas sin dar detalles precisos.

Las autoridades se encuentran trabajando para determinar las causas exactas del siniestro vial.