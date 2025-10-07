Un hombre de 51 años que circulaba en moto resultó con heridas en una pierna tras el choque con un vehículo en momentos en que el conductor abría la puerta, en un hecho registrado en la tarde de este martes 7 en San Francisco, en la esquina de avenida Savio y bulevar Sáenz Peña.

Según pudo saber El Periódico, el hecho se registró alrededor de las 17:30 en el sector mencionado, en inmediaciones a la cárcel local, cuando el conductor de una motocicleta Suzuki 110 que circulaba por avenida Savio impactó con la puerta de un automóvil Renault Megane color gris, en momentos en que su conductor, un hombre de 58 años, abría la puerta del vehículo.

Tras caer de la moto, el hombre fue asistido por personal del servicio de emergencias Cruz Verde, que lo trasladó a una clínica local y allí le diagnosticaron fractura de rodilla en su pierna izquierda.