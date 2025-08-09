Un joven de 22 años fue herido con un arma blanca en un intento de robo en el barrio 20 de Junio. El hecho se produjo en la esquina de Chubut y Gutiérrez, cuando la víctima fue interceptada por dos delincuentes que circulaban en motocicleta.

Personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) acudió al lugar y se entrevistó con al joven que relató que caminaba por calle Chubut cuando fue sorprendido por dos hombres a bordo de una moto 110cc de color negra. Los sujetos, de quienes no pudo precisar más datos, lo amenazaron para que les entregara su teléfono celular.

Al no lograr el robo, uno de los delincuentes lo lesionó con un elemento cortopunzante en la zona lumbar de la espalda. Los agresores se dieron a la fuga por calle Chubut con rumbo desconocido.

El servicio de emergencias UCEMED se hizo presente en el lugar y el Dr. Rodríguez le realizó las curaciones correspondientes a la víctima. Se constató que la herida era superficial, por lo que no requirió puntos de sutura ni traslado al hospital.