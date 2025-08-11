Personal del Comando Radioeléctrico de Frontera fue comisionado a calle 102 al 469, donde solicitaban presencia policial.

En el lugar entrevistaron con una mujer que manifestó que su hijo había retenido a un joven que ingresó al domicilio forzando la puerta.

Su intención era sustraer una garrafa, una pala y un pico, según informó la Policía. La denunciante agregó que, momentos antes, el mismo individuo le había robado su motocicleta y una suma de dinero.

Ante la situación, los efectivos procedieron a la aprehensión de un joven de 19 años, quien fue trasladado a la Comisaría Nº 6. El fiscal de turno dispuso que pase a revestir carácter de detenido.