Un joven de 24 años, oriundo de San Francisco, fue detenido ayer en la localidad de Brinkmann, acusado de estafa. El hombre fue aprehendido por la Policía mientras intentaba cobrar por la devolución de un perro galgo que había sido robado días atrás.

El operativo se realizó en la ruta provincial N° 1, a la altura del kilómetro 36. El joven se encontraba en el lugar para negociar el "rescate" del animal, que había sido sustraído en la localidad de Sebastián el Cano, en el departamento de Río Seco, y cuya denuncia fue radicada por su dueño, un hombre de 40 años.

La Policía logró recuperar al animal, que fue restituido a sus legítimos dueños luego de las diligencias judiciales correspondientes. El joven detenido quedó imputado por el delito de estafa y a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Morteros y de la Fiscalía de Dean Funes, a cargo de la Dra. Triana Castro Díaz.