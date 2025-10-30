Un joven de 19 años resultó con lesiones graves tras una presunta pelea ocurrida en horas de la noche del miércoles en el playón de barrio Sucre, en la ciudad de Morteros.

Según informó la Comisaría de Distrito Morteros, momentos antes de las 22, una mujer de 29 años se presentó en el Hospital Dr. Sauret y alertó que su hermano se encontraba internado con heridas de consideración en la zona abdominal.

El joven fue intervenido quirúrgicamente por personal médico, quienes le diagnosticaron politraumatismo torácico y extirpación del bazo.

De acuerdo a la información policial, el hecho habría ocurrido durante un enfrentamiento con otro joven en la vía pública. Personal de Investigaciones trabaja en la recolección de datos y análisis de cámaras de seguridad.