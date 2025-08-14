Un hombre de 73 años resultó con lesiones graves tras protagonizar un accidente de tránsito en la ciudad de San Francisco, en horas de la noche de este martes.

De acuerdo a fuentes policiales, el siniestro ocurrió en la intersección de calles Pueyrredón y Castelli, y fue protagonizado por un ciclomotor Zanella 50cc, que colisionó con un automóvil Peugeot 207 conducido por una joven de 25 años.

Personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) intervino en el lugar, y un servicio de emergencias trasladó al conductor del rodado menor al Hospital J.B. Iturraspe, donde fue asistido por personal médico. Según informaron fuentes oficiales, el hombre sufrió fractura en su pierna derecha.

Las autoridades trabajan en el lugar para establecer las circunstancias del siniestro vial. Interviene la Fiscalía de Turno.