Este jueves un hombre de 66 años se atrincheró en su domicilio de calle Moreno al 900, en barrio Vélez Sarsfield de San Francisco. El hecho se produjo cuando personal policial llegó al lugar para cumplimentar un oficio de exclusión del hogar.

Al ser notificado el hombre exhibió un arma de fuego y manifestó su intención de quitarse la vida encerrándose en el domicilio. Esto motivó un cerco perimetral que hicieron fuerzas de seguridad y la Guardia Local.

En el lugar trabajaron también unidades especiales ETER y SEOM que lograron que el sujeto depusiera en su actitud. En el lugar estaba el servicio de emergencias que lo asistió.