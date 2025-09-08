Un hombre de 39 años falleció este lunes después de caer desde seis metros de altura mientras realizaba tareas de poda en Villa Amacay, en el Valle de Calamuchita.

La víctima se encontraba sobre un hidroelevador en la vía pública cuando ocurrió el accidente fatal, durante horas de la mañana.

El fallecimiento fue constatado en el Hospital Regional Eva Perón, ubicado en Santa Rosa de Calamuchita, a veintiún kilómetros del lugar del hecho.

Las circunstancias del accidente todavía son materia de investigación por parte de funcionarios judiciales.

