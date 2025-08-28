Un hombre muerto en barrio Acapulco: investigan presunto crimen
Se trata de un hombre que fue presuntamente baleado y hallado en la tarde de este jueves en zona rural, en circunstancias que aún se investigan
Un hombre fue hallado sin vida en horas de la siesta de este jueves en un campo de la zona rural de barrio Acapulco, en jurisdicción de Josefina, y la Justicia de Rafaela investiga un presunto crimen, ya que, según pudo saber El Periódico en base a las primeras averiguaciones policiales, presentaba al menos un disparo en la zona del rostro.
El hecho se registró en las primeras horas de la tarde y hasta el lugar acudieron autoridades policiales y judiciales para proceder con la investigación y levantamiento del cuerpo. Se trata de un sector rural ubicado a la altura de las calles 12 y 14.
Las circunstancias son aún investigadas por la Policía y la Justicia santafesina.
Fuentes policiales consultadas por El Periódico revelaron que se trata de un hombre con antecedentes delictivos y que tenía un pedido de captura reciente por hechos de robo; por lo que investigan qué circunstancias derivaron en su muerte.
NOTICIA EN DESARROLLO