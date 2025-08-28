Un hombre fue hallado sin vida en horas de la siesta de este jueves en un campo de la zona rural de barrio Acapulco, en jurisdicción de Josefina, y la Justicia de Rafaela investiga un presunto crimen, ya que, según pudo saber El Periódico en base a las primeras averiguaciones policiales, presentaba al menos un disparo en la zona del rostro.

El hecho se registró en las primeras horas de la tarde y hasta el lugar acudieron autoridades policiales y judiciales para proceder con la investigación y levantamiento del cuerpo. Se trata de un sector rural ubicado a la altura de las calles 12 y 14.

Las circunstancias son aún investigadas por la Policía y la Justicia santafesina.

Fuentes policiales consultadas por El Periódico revelaron que se trata de un hombre con antecedentes delictivos y que tenía un pedido de captura reciente por hechos de robo; por lo que investigan qué circunstancias derivaron en su muerte.

NOTICIA EN DESARROLLO