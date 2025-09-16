Un hombre de 46 años ingresó herido en la madrugada de este lunes al hospital de San Francisco, tras resultar lesionado en una riña ocurrida en barrio Hospital.

Según informó personal policial de guardia en el nosocomio, el hombre arribó por sus propios medios y presentaba una herida de arma de fuego con orificio de entrada y salida en el cuádriceps de la pierna izquierda.

De acuerdo a la información policial, se encontraba bajo los efectos de estupefacientes y alcohol. La herida no representa riesgo de vida.

Se dio intervención al personal de Investigaciones para continuar con las actuaciones.