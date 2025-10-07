Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron patrullajes preventivos en distintos sectores de San Francisco y La Para, que culminaron con el secuestro de estupefacientes y la detención de un sujeto mayor de edad.

Grupos operativos de la FPA incautaron varias dosis de cocaína y marihuana durante un control de dos hombres de 33 y 35 años, que transitaban por la Av. Brigadier Bustos de San Francisco.

En la localidad de La Para, dos personas (19, 21) en motocicleta intentaron darse a la fuga ante la presencia policial. Luego de una persecución policial de varias cuadras, lograron detener la marcha y procedieron al control de los ciudadanos.

La Fiscalía interviniente dispuso el secuestro del rodado y la detención del conductor (21) por infracción al art. 105 y 111 del Código de Convivencia.

Por otra parte, en Embalse, sobre calle Hipólito Yrigoyen al 300, se secuestraron varias dosis de marihuana a dos personas mayores de edad.

Cabe destacar que el despliegue de móviles y efectivos del grupo operativo, se llevaron a cabo con el objetivo de reforzar la prevención y detectar maniobras vinculadas al narcomenudeo.