Un hombre fue detenido en barrio Sarmiento por violación de domicilio
El aprehendido tiene 32 años y fue sorprendido en la madrugada saliendo del patio de una vivienda ajena en barrio Sarmiento.
Durante la madrugada del sábado, un hombre de 32 años fue detenido en barrio Sarmiento por los delitos de violación de domicilio y resistencia a la autoridad. En el hecho participaron efectivos del Comando de Acción Preventiva (CAP).
El procedimiento tuvo lugar cerca de las 1:30 cuando personal policial fue comisionado a avenida 1° de Mayo tras el llamado de una mujer de 38 años, quien manifestó haber visto a un hombre trepando un tapial y saliendo del patio de una vivienda del sector.
Con los datos aportados, los efectivos lograron ubicar al sospechoso, quien se negó a identificarse y opuso resistencia ante la intervención policial. Pese a esto fue aprehendido en el lugar y trasladado a sede policial, quedando a disposición de la fiscalía de turno.