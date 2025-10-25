Durante la madrugada del sábado, un hombre de 32 años fue detenido en barrio Sarmiento por los delitos de violación de domicilio y resistencia a la autoridad. En el hecho participaron efectivos del Comando de Acción Preventiva (CAP).

El procedimiento tuvo lugar cerca de las 1:30 cuando personal policial fue comisionado a avenida 1° de Mayo tras el llamado de una mujer de 38 años, quien manifestó haber visto a un hombre trepando un tapial y saliendo del patio de una vivienda del sector.

Con los datos aportados, los efectivos lograron ubicar al sospechoso, quien se negó a identificarse y opuso resistencia ante la intervención policial. Pese a esto fue aprehendido en el lugar y trasladado a sede policial, quedando a disposición de la fiscalía de turno.