Un hombre fue demorado en la mañana de este martes luego de que su pareja alertara, mediante el sistema Ojos en Alerta, que se encontraba en su domicilio pese a tener una restricción de acercamiento vigente.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:00 en una vivienda del sector suroeste de la ciudad de San Francisco. De inmediato, se comisionaron unidades del Comando de Acción Preventiva (CAP), que trasladaron al hombre a la Unidad Judicial para notificarlo formalmente de la medida cautelar.

Desde la Policía recordaron que ante cualquier emergencia se debe llamar al 911 o comunicarse con el programa Ojos en Alerta.