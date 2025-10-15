Un hombre fue demorado tras violar una restricción de acercamiento en San Francisco
El aviso se realizó a través del programa Ojos en Alerta y permitió la intervención inmediata de personal policial.
Un hombre fue demorado en la mañana de este martes luego de que su pareja alertara, mediante el sistema Ojos en Alerta, que se encontraba en su domicilio pese a tener una restricción de acercamiento vigente.
El hecho ocurrió alrededor de las 6:00 en una vivienda del sector suroeste de la ciudad de San Francisco. De inmediato, se comisionaron unidades del Comando de Acción Preventiva (CAP), que trasladaron al hombre a la Unidad Judicial para notificarlo formalmente de la medida cautelar.
Desde la Policía recordaron que ante cualquier emergencia se debe llamar al 911 o comunicarse con el programa Ojos en Alerta.