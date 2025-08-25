Un Juzgado de Marcos Juárez condenó a un club de la localidad de Inrriville a indemnizar a los padres de un niño de dos años que murió tras caer en la pileta, durante un evento desarrollado en el predio fuera de la temporada de verano.

En la demanda de daños y perjuicios, los damnificados explicaron que su hijo desapareció cuando se encontraban en un evento en el quincho del club. Comenzaron a buscarlo y minutos después, lo encontraron sumergido en la pileta olímpica, ubicada a unos metros del lugar del festejo.

Por su parte, el club demandado planteó como “eximente de responsabilidad” que los padres del menor fallecido omitieron el deber de vigilancia.

El juez Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 2° Nominación Edgar Amigó Aliaga consideró probado que la piscina tenía agua estancada casi al tope de su capacidad y con algas color verde, aunque el hecho ocurrió fuera de la temporada de verano.

También concluyó que el cerramiento perimetral de la pileta “no cumplía acabadamente con la finalidad de impedir el ingreso de personas” y que no existía personal encargado de vigilar a las personas que circulaban por el sector.

Asimismo, refirió que el Club Atlético River Plate de Inrriville, en cuanto organización institucional, tiene un deber de previsión mayor que las personas que asisten a sus instalaciones. “El deber de seguridad de la institución demandada era mayor desde que la previsibilidad del riesgo es un deber ínsito que deriva y le es impuesto por su propia actividad por ello, le es exigible la implementación de medidas de seguridad para evitar que ocurran sucesos desafortunados como el acontecido en autos”, señala el fallo.

Complementariamente detalló que “la culpa in vigilando de los padres del menor debe ser considerada como concausa morigeradora con relación a la responsabilidad de la institución, dado el estado en que se encontraban las instalaciones del club y, puntualmente, las condiciones que presentaba la pileta".

Por todo esto, el magistrado sostuvo que existió responsabilidad concurrente en la producción del evento dañoso y atribuyó la responsabilidad en un 80% al club demandado y en un 20% restante a los padres del niño.

La condena civil al club incluye el daño moral provocado a los padres y a la hermana de la víctima. Asimismo, a modo de tutela preventiva, el magistrado impuso al club la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil para proteger a los usuarios en caso de incidentes.