Una mujer de 31 años resultó con lesiones leves tras un siniestro vial ocurrido en Calle 7 de Frontera en horas de la tarde del martes. En el hecho participaron dos motocicletas, informó la Policía.

Según informó personal de la Comisaría Nº 6, una de las motos era conducida por una mujer de 31 años, quien fue derivada al Hospital J. B. Iturraspe, donde le diagnosticaron lesiones leves.

En la otra motocicleta se trasladaban una joven de 24 años y una menor de edad, quienes no habrían resultado con heridas de consideración, siempre según la información policial.