Alrededor del mediodía de este martes, personal de Policía Caminera de la provincia de Córdoba intervino en un accidente fatal ocurrido en el kilómetro 611 de la Autopista Nacional N° 9, en el tramo comprendido entre James Craik y Oliva.

Por causas que se tratan de establecer, un hombre de 45 años oriundo de Buenos Aires, quien se conducía a bordo de un camión modelo Scania detuvo la marcha sobre la banquina y descendió del rodado. En esas circunstancias, fue embestido por otro camión que circulaba en el mismo sentido, perdiendo la vida de manera inmediata.

La víctima fue asistida por los servicios de emergencias que constataron el deceso.