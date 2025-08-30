Un hombre de 35 años despistó este mediodía mientras circulaba en un automóvil por la Ruta Nacional 19, a la altura del kilómetro 170, en jurisdicción de La Francia.

Según informó la Policía, el vehículo involucrado fue un Peugeot 207 blanco, que terminó en un desagüe tras perder el control por causas que se intentan establecer.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de La Francia. Solo se registraron daños materiales.