Entre los últimos minutos de este lunes y los primeros de este martes, se produjo un despiste vehicular sobre la ruta nacional 158, a la altura del kilómetro 17, en jurisdicción de Quebracho Herrado.

Según pudo saber El Periódico, en el lugar un automóvil Ford Fiesta que circulaba en sentido sur-norte, por causas a establecer, perdió el control al tomar una curva y terminó cayendo en un desagüe a la vera del camino.

El conductor del vehículo, que salió por sus propios medios, no sufrió lesiones.