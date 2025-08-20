Un importante accidente de tránsito se registró en la noche de este martes en nuestra ciudad, cuando un automóvil colisionó contra un árbol de gran porte que había caído a causa del viento.

Según informó personal policial, el hecho ocurrió sobre Av. Maipú, donde un hombre de 53 años circulaba a bordo de un Fiat Siena cuando un eucalipto cayó repentinamente sobre la calzada. El árbol obstruyó por completo la arteria y el conductor no pudo evitar el impacto.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

Minutos después del accidente se hizo presente en el lugar una unidad de Bomberos Voluntarios junto a personal municipal, quienes trabajaron en el retiro del árbol caído. Una vez despejada la avenida, se restableció la circulación vehicular.