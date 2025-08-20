Un auto chocó contra un eucalipto caído por el viento en San Francisco
El hecho ocurrió anoche sobre Av. Maipú. El conductor resultó ileso, pero su vehículo sufrió importantes daños materiales.
Un importante accidente de tránsito se registró en la noche de este martes en nuestra ciudad, cuando un automóvil colisionó contra un árbol de gran porte que había caído a causa del viento.
Según informó personal policial, el hecho ocurrió sobre Av. Maipú, donde un hombre de 53 años circulaba a bordo de un Fiat Siena cuando un eucalipto cayó repentinamente sobre la calzada. El árbol obstruyó por completo la arteria y el conductor no pudo evitar el impacto.
Afortunadamente, no se registraron personas heridas.
Minutos después del accidente se hizo presente en el lugar una unidad de Bomberos Voluntarios junto a personal municipal, quienes trabajaron en el retiro del árbol caído. Una vez despejada la avenida, se restableció la circulación vehicular.