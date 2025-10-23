Cerca de las 20 de este miércoles, se produjo un tiroteo en una vivienda ubicada en Calle 108 al 200 de la ciudad de Frontera, que dejó un hombre fallecido con dos disparos de arma de fuego y otro herido, según informaron fuentes judiciales.

De acuerdo con esta información, la víctima fatal, identificada únicamente con el nombre Federico, oriundo de Frontera, habría estado involucrada en una operación comercial en ese domicilio que, según vecinos, está deshabitado.

Según fuentes policiales, el otro herido es un hombre de 43 años, oriundo de Mendoza, quien recibió dos disparos en zona torácica y otro de la cadera. Fue trasladado al Hospital Iturraspe de San Francisco, donde se encuentra fuera de peligro y se le realizó la extracción de esos proyectiles.

Siempre según información cercana a la investigación, en el interior del inmueble se encontraban otras personas aún no identificadas, quienes habrían efectuado los disparos que derivaron en el fallecimiento del hombre.

“Negocio que salió mal o mejicaneada”

De acuerdo con testimonios recogidos por los investigadores, el hombre fallecido habría llevado al mendocino al lugar del encuentro, actuando como una suerte de vínculo o contacto. Las cámaras de seguridad confirmarían que ambos llegaron juntos desde la Terminal de Ómnibus de San Francisco alrededor de las 19.

Entre las hipótesis que se manejan en la causa, algunas fuentes mencionan que podría tratarse de un “negocio que salió mal”, incluso con referencias a una posible “mejicaneada” entre personas vinculadas a actividades vinculadas al narcotráfico. No obstante, los hechos aún no han sido esclarecidos, y la investigación continúa en curso.

El fallecido dos heridas de arma de fuego en el pecho y otra en el abdomen. El cuerpo fue trasladado a la ciudad de Rafaela por bomberos de dicha ciudad para la realización de la autopsia.

La causa se encuentra en etapa de investigación. La Fiscalía local, a cargo de Pedro Machado continúa con las diligencias para determinar el móvil, identificar a los autores y establecer con precisión el contexto del hecho.