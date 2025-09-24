Este miércoles la autopsia preliminar aportó datos clave a la investigación por el triple femicidio de Florencio Varela. Según el informe, la data de muerte corresponde a un período de cuatro días. Es decir, entre la medianoche del viernes y la madrugada del sábado.

La información fue difundida por el periodista Paulo Kablan, quien aseguró que la autopsia preliminar a los cuerpos de Morena Verri (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) determinó que las tres jóvenes fueron asesinadas en distintos momentos y que presentaban signos compatibles con tortura.

El estudio forense reveló que:

En uno de los casos se detectaron intentos de quemaduras y mutilaciones en manos y dedos.

Una de las víctimas tenía hundimiento craneano.

Otra presentaba un corte en el abdomen post mortem, además de golpes y heridas.

En el patio de una vivienda en Villa Vatteone se encontraron los cuerpos este miércoles tras un amplio operativo policial.

En el marco de la causa ya fueron detenidas cuatro personas que permanecen bajo investigación por su presunta vinculación con el hallazgo de los cadáveres. El caso está en manos del fiscal Gastón Duplaa, de la UFI Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza.