En San Justo se vivieron escenas de profundo dolor en el velatorio de Brenda Del Castillo y Morena Verdi, las primas de 20 años asesinadas en Florencio Varela. A pocas cuadras, familiares y amigos también despedían a Lara Gutiérrez, la tercera víctima, de 15 años.

Las imágenes de los velatorios, y los testimonios de los presentes, dieron cuenta de la angustia de toda la comunidad.

“Eran chicas trabajadoras, buenas, siempre en lo suyo. La gente siempre mira lo malo, pero lo importante es que ya no están… y mirá cómo terminó todo”, reclamó Agustín, pareja de una de las tías de las chicas, en diálogo con Clarín.

Desde las primeras horas de la tarde, familiares, amigos, vecinos y personas que siguieron el caso por los medios llegaron a la casa velatoria de la calle Bufano 2651, donde despidieron los restos de Brenda y Morena.

Según lo informado por el mismo medio, la abuela de las jóvenes se descompensó y fue asistida por personal del Same. Con una silla en la vereda, permaneció acompañada por sus seres queridos.

La mamá de Brenda, relató Clarín, tomó entre sus brazos a su nieto de un año y, al apretarlo contra su pecho, rompió en llanto. Los abrazos de sus familiares apenas alcanzaban para sostenerla.

Una vecina, conmovida, expresó: “Me estremeció su abuelo. Soy madre, tengo nietas... fue horrible lo que les hicieron”. El hombre llegó caminando solo al lugar, cuando comenzó el velatorio.

Una de las tías de las jóvenes las describió con emoción: “Eran chicas alegres, divertidas, inseparables. Siempre con una sonrisa, disfrutaban de bailar y de estar con la familia. No solo eran primas, eran mejores amigas”.

Qué se sabe sobre el crimen mafioso

La hipótesis principal apunta a una “mexicaneada”, es decir, un ajuste de cuentas por droga o dinero retenido. Las chicas habrían desaparecido tras subir a una camioneta blanca el viernes pasado y fueron encontradas enterradas en una casa de Florencio Varela, donde se comprobó que fueron torturadas y asesinadas.

De acuerdo a fuentes de la causa, el principal acusado de ordenar el triple crimen es un narco peruano de 23 años, conocido como “Pequeño J” o “Julito”.

Se cree que habría contratado sicarios para ejecutar el plan y hasta ordenó grabar las escenas de tormento. Los investigadores sospechan que incluso se transmitió parte de la secuencia en vivo en un grupo cerrado de redes sociales, como un mensaje mafioso para rivales y aliados.

Un fuerte operativo policial se desplegó este miércoles en la Villa Zavaleta, en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, para intentar capturarlo. A pesar del despliegue, el sospechoso habría escapado minutos antes del arribo de los agentes.