Celeste Magalí González Guerrero, una de los nueve detenidos por el triple crimen con sello narco en Florencio Varela, relató cómo, según le contó su pareja Miguel Villanueva Silva —también detenido—, se produjo la masacre en la que murieron Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15).

Gonzalez Guerrero explicó que dos de las víctimas “le robaron 30 kilos de cocaína” a Lázaro Víctor Sotacuro y señaló Miguel Ángel Villanueva “mató” a una de ellas con un “destornillador” y “le aplastó la cara con un fierro”.

Conforme al escrito de 17 páginas que accedió la agencia Noticias Argentinas, la acusada indicó que el hombre de nacionalidad boliviana estaba “por encima” de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, en una red de venta de drogas.

“Me dijo Miguel que mató a esa chica con un destornillador”, contó y describió el momento en que regresó a su casa en la madrugada: “A eso de las 04:00 vuelvo a mi domicilio y veo que Miguel tenía uno de sus dedos sangrando. Me explica que cuando abrió la puerta una de las chicas quiso salir corriendo como para escaparse. Y ante eso, él agarró un destornillador que estaba a mano y un vidrio, y mató a la chica que se quería escapar”.

La detenida relató con crudeza cómo su pareja remató a una de las víctimas: “Me dijo que la mató con el destornillador clavándoselo en el cuello y, como seguía viva, fue al fondo a buscar un fierro y se lo aplastó en la cara”. Además, precisó el orden en que habrían sido asesinadas las jóvenes: “Miguel me dijo que a Brenda la mataron primero, luego Morena y última Lara”.

González Guerrero también reveló detalles sobre los minutos finales de Lara Gutiérrez. “Miguel le dijo a Lara que si le hacía el amor rico al sujeto que tenía un arma Glock, a lo mejor vivía. Y agregó: Miguel me dijo que ese hombre le dijo a Lara que se iba a morir igual, pero no iba a sufrir como las otras”, publicó ElDoce.

En cuanto al asesinato de la adolescente dijo: “Me contó que la asfixió y que le puso la pierna en el estómago para matarla más rápido”.