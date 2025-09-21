Según informó la Policía de Córdoba, el hecho ocurrió en la mañana del sábado en el kilómetro 580 de la ruta nacional 9, en cercanías de Tío Pujio. El impacto se produjo entre un Renault Clío, conducido por un hombre de 52 años, y un Renault 12, guiado por otro de 72 años. Ambos murieron en el lugar.

Como consecuencia del choque, una mujer de 80 años que viajaba como acompañante en el Renault 12 fue trasladada al Hospital Pasteur con lesiones de consideración. Horas más tarde falleció en el centro de salud.

Las causas del siniestro vial son investigadas por la Policía.