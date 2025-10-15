Tres personas resultaron heridas en un siniestro vial ocurrido el martes por la tarde en la ciudad de Frontera, en la intersección de Calle 3 y Ruta Nacional Nº 19.

Según informó la Comisaría Nº 6 de Frontera, el hecho involucró una motocicleta en la que se trasladaban un hombre de 30 años, una mujer de 27 y un menor de edad, y un automóvil conducido por un hombre.

Como consecuencia del impacto, los dos adultos que viajaban en el birrodado sufrieron lesiones de carácter grave, mientras que el menor presentó heridas leves.

No se reportaron lesiones en el conductor del automóvil.