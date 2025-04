La inseguridad golpea de nuevo a una institución barrial de San Francisco. El Club Deportivo de Bochas San Lorenzo, atraviesa una preocupante situación: viene siendo blanco de robos desde hace más de un mes.

Según relató una persona allegada a la entidad, los episodios delictivos se repiten de manera constante. "Nos han llevado ollas, fuentes, reposeras, sillas, mesa y por último, recientemente, los reflectores del quincho", expresó en diálogo con El Periódico.

Estos hechos, más allá del daño económico, afectan directamente el funcionamiento cotidiano del club y el uso de sus instalaciones. La seguidilla de robos refleja una situación de vulnerabilidad que comparten muchas instituciones sociales de la ciudad, que se sostienen con esfuerzo colectivo y recursos limitados.

Hasta el momento, desde el club no emitieron un comunicado oficial, aunque desde el entorno expresaron la preocupación por la falta de respuestas. “Ya no sabemos qué hacer para que no nos entren más”, reconocieron.