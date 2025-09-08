La Policía de Investigaciones de Santa Fe trasladó desde Córdoba a un hombre de 62 años que era requerido por un hecho de abuso sexual gravemente ultrajante ocurrido en junio en la ciudad de Santa Fe.

El procedimiento fue realizado por la División Capturas de la PDI, con colaboración de la Policía de Córdoba. Según informó la fuerza, R. A. D. fue detenido el 3 de septiembre en barrio Marcos Sastre de la capital cordobesa.

El hecho que se investiga ocurrió el 12 de junio. A partir de distintas tareas investigativas, se localizó al sospechoso en Córdoba y este lunes, una comisión de la PDI concretó su traslado a Santa Fe.

La investigación y el proceso judicial continúan a cargo de la fiscal Jorgelina Moser Ferro.