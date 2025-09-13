Dos jóvenes de 20 años fallecieron durante la madrugada de este sábado 13 de septiembre tras un violento choque entre un automóvil y un camión en la localidad de La Tordilla, ubicada en el departamento San Justo. El siniestro vial ocurrió en el kilómetro 48 de la Ruta Provincial E-52.

Según informa Cadena 3, las víctimas fatales viajaban a bordo de un Fiat Cronos. Un servicio de emergencias constató el fallecimiento de ambos ocupantes del vehículo menor en el lugar del accidente.

Por su parte, el conductor del camión, un hombre de 30 años, fue trasladado con heridas de consideración al Hospital de Arroyito.

Las autoridades investigan las causas que provocaron el trágico episodio.