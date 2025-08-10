Tragedia en ruta 19: en Arroyito hubo un fuerte reclamo de justicia por la familia Oliva

Las calles de Arroyito fueron escenario este sábado de una marcha en reclamo de justicia por la tragedia ocurrida el domingo 3 de agosto en la ruta nacional 19, en la que murieron Ricardo Oliva (33) y sus tres hijos, Thiago (12), Miqueas (11) y Liz (8). La movilización culminó frente a la sede de la Fiscalía de Instrucción local.

“Nos arruinó a todos, no puede quedar libre, mató a mi hermano y a tres niños que tenían toda una vida por delante”, expresó Verónica Oliva, hermana de Ricardo, durante la manifestación. La consigna de la jornada fue clara: pedir que se mantenga la detención del conductor del Volkswagen Bora involucrado en el choque.

En el siniestro, ocurrido a la altura del kilómetro 213 entre El Tío y El Fuertecito, también viajaban dos adolescentes de 15 y 17 años que sobrevivieron con diversas lesiones y participaron de la manifestación.

El acusado, identificado como Franco Alejandro Sosa (19), de El Tío, enfrenta cargos por “homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas”. Según la investigación, estaba inhabilitado para conducir desde el 15 de junio de 2025 por una infracción de alcoholemia (0,49 g/L), sanción que incluía 90 días sin licencia.

La causa sigue en instrucción, mientras familiares y vecinos insisten en que se haga justicia por las víctimas.