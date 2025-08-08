A casi una semana del accidente vial que conmocionó a la ciudad de Arroyito y al país, la familia Oliva, que perdió a un padre y sus tres hijos, convocó a una marcha en pedido de justicia por el fatídico hecho, ocurrido tras un choque en la ruta nacional 19. La movilización tendrá lugar este sábado 9 de agosto a las 16 en la Plaza 25 de Mayo.

“Queremos justicia”, es el mensaje que impulsan los familiares de las víctimas, quienes invitaron a toda la comunidad a sumarse a la manifestación en memoria de Thiago (12), Miqueas (11) y Liz Oliva (8), junto a su padre Ricardo (33), todos oriundos de Arroyito.

El accidente ocurrió el domingo 3 de agosto en el kilómetro 213 de la ruta 19, entre El Tío y El Fuertecito. Según reportaron fuentes policiales, un Volkswagen Bora, conducido por un joven de 19 años, embistió por detrás al Fiat 147 en el que viajaban las víctimas junto a dos adolescentes de 15 y 17 años, quienes sobrevivieron.

El conductor del Bora fue identificado como Franco Alejandro Sosa, vecino de El Tío. Permanece detenido e imputado por “homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas”.

Tras el impacto, personal policial y de emergencias constató en el lugar el fallecimiento del hombre y los tres niños. Los otros ocupantes de ambos vehículos fueron trasladados al Hospital Municipal de Arroyito con lesiones de distinta gravedad.

De acuerdo con información oficial, Sosa tenía una inhabilitación para conducir al momento del hecho. La medida regía desde el 15 de junio de 2025 tras una infracción por alcoholemia leve (0,49 g/L). La sanción, que consistía en 90 días sin habilitación para manejar, fue acompañada por una multa que el joven abonó un día después.

La causa continúa en investigación. Las autoridades judiciales analizan diversos factores, como el estado de la vía, las condiciones mecánicas de los vehículos y la conducta de los involucrados, con el objetivo de establecer responsabilidades concretas.

Desde la familia Oliva indicaron que la marcha del sábado busca no solo mantener viva la memoria de sus seres queridos, sino también exigir una investigación exhaustiva del caso.