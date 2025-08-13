Franco Sosa, de 19 años, permanece detenido e imputado por el trágico accidente ocurrido en la Ruta 19, en el que perdieron la vida Ricardo Argentino Oliva, de 33 años, y sus hijos Thiago, Miqueas y Liz. A más de una semana del siniestro vial, el abogado defensor del joven sostuvo públicamente que su cliente no sabía que estaba inhabilitado para manejar.

Según informa El Doce, Roberto Britos, abogado de Sosa, declaró en el programa Arriba Córdoba que el joven contaba con un carnet vigente y que “jamás fue informado de la sentencia de inhabilitación”. “Estamos tratando de determinar cómo, cuándo y por qué medio, si existió inhabilitación, se le informaron”, añadió.

De acuerdo a versiones previas difundidas por El Show del Lagarto, la inhabilitación de Sosa derivaría de una infracción por exceso de alcohol. Aunque Britos dijo no tenerlo confirmado, reconoció: "Tengo entendido que fue una multa de tránsito de Caminera, abonó la multa pero no sabía que le descontaban puntos. No fue comunicado de manera fehaciente de que constaba una inhabilitación”.

El abogado remarcó además que su defendido “afirma de manera rotunda y contundente que no fue notificado y que no conocía de dicha inhabilitación”.

En cuanto a la causa judicial, Britos explicó que Sosa se encuentra detenido en la cárcel de San Francisco, a la espera de ser indagado. Mientras tanto, la fiscal de Arroyito, Graciela Debernardi, continúa con la recolección de pruebas para determinar las responsabilidades del hecho.

“Hemos aportado videos y testimonios que van a dilucidar realmente cuál fue la mecánica o cuáles fueron los motivos que provocaron esta tragedia”, aseguró Britos, al referirse a registros fílmicos que mostrarían el desplazamiento de uno de los vehículos, así como sus condiciones de seguridad y visibilidad.

Según informó el medio cordobés, dentro del Fiat 147 en el que viajaban las víctimas se trasladaban siete personas. Se investiga si el vehículo circulaba a baja velocidad y sin luces traseras, al igual que si Sosa conducía con exceso de velocidad al momento del impacto.

Para la defensa, “hay cuestiones externas que han ayudado a que la tragedia se produzca de la forma en que se produjo”. Britos consideró que estos elementos deben ser evaluados por la fiscalía porque “sin lugar a dudas tuvieron gran influencia en los resultados del siniestro”.

Finalmente, el letrado subrayó que los estudios realizados tras el accidente arrojaron resultado negativo tanto en alcoholemia como en presencia de sustancias prohibidas. “Está destrozado, es una persona joven y también existe una familia y unos padres que están destrozados”, concluyó.