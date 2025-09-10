Momentos de tensión se vivieron este miércoles en la escuela Marcelino Blanco de La Paz, en Mendoza, cuando una alumna de solo 14 años ingresó con un arma de fuego, disparó al menos tres veces al aire y se atrincheró dentro del establecimiento.

Aunque no hubo heridos, la situación desató un operativo de gran magnitud y conmocionó a toda la comunidad educativa.

El episodio se registró a primera hora de la mañana y obligó a activar de inmediato los protocolos de evacuación. Docentes y alumnos fueron desalojados para resguardar su seguridad, mientras la adolescente permanecía en el interior con el arma en su poder. La gravedad del hecho movilizó a la Policía y a Bomberos, que se hicieron presentes en el establecimiento.

La escuela se convirtió rápidamente en escenario de un operativo de crisis. Un helicóptero trasladó a un equipo de mediadores del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), especializado en este tipo de situaciones, para intentar dialogar con la joven y lograr que deponga su actitud sin que el hecho escale aún más.

Fuentes extraoficiales indicaron que la adolescente cursa segundo año de la secundaria y sería hija de un policía que trabaja en la provincia de San Luis, lo que podría explicar el acceso al arma.