Suben a 100 mil pesos la recompensa por los caballos robados en Frontera

La familia de Frontera que fue víctima en los últimas días del robo de dos de sus caballos subió la recompensa: ofrecen 100 mil pesos por datos certeros de los animales, que fueron sustraidos entre el domingo y el lunes por la mañana.

Los animales se encontraban en un campo ubicado sobre Calle 60, en cercanías a su intersección con Calle 15.

Los animales son un caballo de 4 años y una yegua de 3 que, según contó su propietario, son mansos y no suelen alejarse: "Los he largado a comer y se quedan ahí, no se van".

De acuerdo a lo que contó son caballos mestizos: "El caballo es gateado y la yegua es baya cabo negro. La yegua tiene una pata blanca, desde el garrón para abajo, y el caballo las dos patas blancas y una mano blanca, desde el garrón para abajo. Son mansitos, de andar, se los pueden haber llevado andando pero sospecho que los cargaron y los sacaron afuera".

El hombre lamentó que los animales eran las mascotas de la familia y que la yegua, particularmente, era de su hija, de 11 años. "Se lo había regalado porque le gustan, los usamos más que todo para desfilar, o para andar un sábado o domingo", sostuvo.

Por información, se puede llamar al teléfono (03564) 15676903.