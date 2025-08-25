Un tribunal de segunda instancia confirmó la prisión preventiva sin plazos impuesta a un hombre de 52 años, cuyas iniciales son FRG, investigado por agredir sexualmente a su hija en la localidad santafesina de Suardi.

La investigación está a cargo de la fiscal Hemilce Fissore, quien fue la encargada de representar al MPA en todas las audiencias del proceso que se realizaron.

Fissore valoró la confirmación de lo resuelto en segunda instancia por el camarista Matías Drivet. La fiscal del MPA señaló que “el magistrado sostuvo que las evidencias que aportamos desde la Fiscalía permitieron ratificar la materialidad del hecho y la autoría, con el grado de probabilidad exigida por parte del imputado en esta etapa del proceso”.

La funcionaria del MPA agregó que “Drivet también tuvo en cuenta que, en caso de que el imputado sea condenado, la pena que le correspondería no permite una ejecución condicional”.

En relación con los peligros procesales, Fissore subrayó que “el juez de segunda instancia consideró la necesidad de resguardar a la víctima (en la actualidad, mayor de edad) para evitar posibles interferencias del imputado y que ella pueda llegar al juicio con absoluta libertad”. En tal sentido, remarcó que “ya presentamos la acusación y el inicio del debate será a corto plazo”.

Los hechos

“En el marco de una relación paterno filial, con pleno conocimiento y voluntad respecto del alcance de sus actos, el hombre investigado agredió sexualmente de manera reiterada a su propia hija”, argumentó la fiscal. “Los ataques sexuales fueron mientras ella transitaba su escolaridad primaria”, agregó.

La fiscal precisó que “los ilícitos fueron cometidos en ocasiones en que la niña concurría a la casa de su padre en virtud del régimen de visitas existente tras la separación de la madre de la víctima con el imputado”.

Por otro lado, la representante del MPA planteó que “el imputado actuó siempre en un contexto de violencia familiar y de género”.

Al imputado se lo investiga como autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y tentativa de abuso sexual con acceso carnal reiterado, todo agravado por resultar un grave daño en la salud de la víctima y por el vínculo.