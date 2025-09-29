Después de sufrir un grave accidente el lunes de la semana pasada en Río Cuarto, el sanfrancisqueño Marcos Acosta, de 45 años, tuvo una leve mejoría y ya respira por sus propios medios. El paciente permanece sedado en terapia intensiva y, según informaron desde el entorno familiar, en estos días iban a practicarle una traqueotomía e intentar despertarlo.

Por ello, sus familiares renovaron el pedido de oraciones para el hombre. La colisión sucedió en la ruta nacional 8 en uno de los accesos a Río Cuarto entre un automóvil Volkswagen Bora y una motocicleta Corven 110 cc. En la motocicleta se trasladaban Acosta y una joven, mientras que el automóvil era conducido por un hombre de 39 años.

El sanfrancisqueño fue trasladado inconsciente al Hospital San Antonio de Padua, donde permanece internado desde entonces.

La joven acompañante también fue derivada al mismo centro médico, con politraumatismos, en estado consciente y estable. Las circunstancias del siniestro son investigadas por la Justicia, que imputó al conductor del automóvil por “lesiones gravísimas”.