El estado de salud de Luca Paolo Gottero (20), el joven baleado el pasado viernes en Frontera, sigue siendo grave y se encuentra en coma farmacológico. El paciente permanece en el Hospital "José Bernardo Iturraspe" en estado gravísimo tras una compleja cirugía.

En las últimas horas tuvo que ser intervenido y le debieron extirpar tres metros de intestino delgado. El joven se encuentra entubado y bajo fuerte medicación debido a la complejidad de la herida.

El ataque

Gottero había ingresado al hospital en horas de la tarde del viernes, consciente y por sus propios medios, con una herida de arma de fuego en la zona baja del abdomen, del lado derecho.

Según la información policial, el hecho ocurrió en la Calle 56 al 100 de Frontera. El joven se encontraba en la vereda de su casa, acompañado por su tío, cuando un hombre se acercó y le efectuó un disparo. La herida, sin orificio de salida, comprometió gravemente sus intestinos.

Personal policial de Investigaciones y efectivos de la Policía de Frontera trabajan desde el viernes en la causa. Fuentes policiales indicaron que el presunto atacante ya estaría identificado.