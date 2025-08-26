Evelio Horacio “Yiyo” Ramallo, señalado como jefe de una organización criminal que operaba desde Rafaela, fue condenado este martes a prisión perpetua por instigar tres homicidios calificados y seis tentativas de homicidio. La pena fue impuesta por un tribunal en un juicio abreviado, cuya resolución fue notificada esta mañana desde los tribunales rafaelinos.

La condena incluye también delitos de amenazas coactivas agravadas, coacciones y amenazas simples, cometidos en el contexto de su rol como líder de una asociación ilícita, con operaciones que se extendieron por Rafaela, Bella Italia y otras localidades del departamento Castellanos. Ramallo, de 39 años, fue declarado reincidente y reconoció su responsabilidad penal en todos los hechos atribuidos.

Crímenes por encargo desde la cárcel

Según detalló el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la estructura criminal que lideraba Ramallo ejecutó sus acciones entre agosto de 2021 y febrero de 2022. A pesar de estar detenido en distintas unidades carcelarias de la provincia de Santa Fe, el condenado seguía impartiendo órdenes con plena autoridad de decisión y acción, prometiendo pagos a cambio de cometer crímenes.

“Se logró probar que mientras estuvo alojado en prisión, Ramallo dispuso mediante promesa remuneratoria la ejecución de delitos violentos”, precisó la Fiscalía en la audiencia. Entre ellos, se encuentra el homicidio de Rudy Leonel González, ocurrido el 3 de agosto de 2021, y los asesinatos de Miguel Ángel Mendoza y Marcelo Ariel Sánchez, cometidos el 21 de diciembre del mismo año.

También fue condenado por instigar seis intentos de homicidio, de los cuales cinco ocurrieron en Rafaela (el 1 de agosto, el 23 de octubre de 2021, y el 6, 20 y 23 de febrero de 2022) y uno en Bella Italia, el 9 de febrero de 2022.

La sentencia fue dictada por los jueces Gustavo Bumaguin, Juan Gabriel Peralta y José Luis Estévez, quienes además rechazaron un planteo de inconstitucionalidad presentado por la Defensa de Ramallo en relación con los institutos de la Ley de Ejecución Penal.

Durante el proceso, Ramallo aceptó las calificaciones legales y la pena de prisión perpetua, al igual que su Defensa. Las víctimas y familiares de las personas fallecidas fueron notificadas y manifestaron su conformidad con la resolución judicial.

El Fiscal Regional Carlos Vottero, titular de la Fiscalía Regional 5, supervisó la investigación que derivó en el juicio abreviado. En la audiencia, el MPA enumeró uno por uno los delitos probados, que incluyeron también la participación de menores de edad en algunos de los hechos violentos.

La lista completa de delitos por los que fue condenado

Ramallo fue hallado culpable como: coautor del delito de asociación ilícita en calidad de jefe; instigador de homicidio doloso calificado (por precio o promesa remuneratoria y agravado por uso de arma de fuego); instigador de homicidio doloso calificado (por concurso premeditado de dos o más personas); instigador de cuatro tentativas de homicidio calificado (por precio o promesa remuneratoria y agravado por arma de fuego); instigador de dos tentativas de homicidio calificado (por precio o promesa remuneratoria, con arma de fuego y con participación de menores de 18 años); amenazas coactivas agravadas; autor de coacciones y amenazas simples

La condena a prisión perpetua alcanza a Ramallo por el conjunto de delitos que integran el expediente y sella su responsabilidad como uno de los actores más peligrosos en la estructura delictiva que operó en la región durante ese período.