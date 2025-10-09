La justicia de Rafaela dispuso que siga detenido el joven que es investigado por el robo a una heladería de Frontera. Así se resolvió a petición del fiscal Pedro Machado en una audiencia encabezada por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) Nicolás Stegmayer.

El acusado tiene 19 años e iniciales JDM, se lo investiga por el robo de dinero en efectivo y de un teléfono celular en la noche del lunes 29 de septiembre. También se le atribuyó la portación sin autorización de un arma de fuego y haber disparado a los policías que, finalmente, lo detuvieron.

De acuerdo a lo reconstruido hasta el momento, el joven investigado ingresó a una heladería ubicada en calle 1 al 2200 con una pistola calibre 22, cargada y "en condiciones de uso inmediato”. El representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) relató que “el imputado estaba junto con otro hombre que aún no fue identificado, con quien actuaron violentamente en perjuicio del empleado del comercio, al que le sustrajeron alrededor de 25.000 pesos y el teléfono”.

“Con la culata de la pistola, el imputado golpeó en la nuca a la víctima y lo amenazó de muerte si no le daba el celular”, planteó Machado y agregó que “mientras tanto, el otro hombre que ingresó al local a robar le arrojaba gas pimienta a la víctima”, explicó Machado.

Luego de obtener el dinero y el teléfono celular los dos hombres se fueron de la heladería, pero fueron sorprendidos por personal policial que patrullaba el lugar.

En esas circunstancias el hombre de identidad desconocida se dio a la fuga, en tanto que el imputado intentó escaparse efectuando dos disparos con el arma de fuego que portaba sin provocar lesiones a los efectivos.

Machado también hizo hincapié en que “el personal policial logró reducir a quien fue imputado, le secuestró parte del dinero sustraído y se constató que llevaba consigo el arma de fuego”. En cuanto a los motivos para que permanezca detenido detalló que cabe la posibilidad de que pueda amedrentar y hostigar a la víctima, los testigos y que hay un prófugo.

Al joven de 19 años se le atribuyó la coautoría del delito de robo calificado (por el empleo de arma de fuego) y la autoría de portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización, resistencia a la autoridad y abuso de armas.