Secuestraron una motocicleta por infracción al Código de Convivencia en San Francisco
Un hombre de 43 años fue interceptado esta madrugada mientras circulaba sin casco y sin documentación del rodado. La Policía secuestró el vehículo.
Un hombre de 43 años fue interceptado esta madrugada en San Francisco cuando circulaba en una motocicleta sin casco ni documentación. El procedimiento fue realizado alrededor de las 03:35 por personal del Comando de Acción Preventiva (CAP), en la intersección de calles G. del Barco e Ingenieros, según informó la Policía.
El conductor se desplazaba en una motocicleta Zanella ZB azul y no presentó documentación que acreditara la propiedad del rodado. Además, no llevaba el casco reglamentario.
Ante las infracciones, el vehículo fue secuestrado y trasladado a sede policial, en el marco de una actuación por infracción al artículo 111 del Código de Convivencia Ciudadana (Ley N.º 10.326).