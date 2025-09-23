Un hombre de 43 años fue interceptado esta madrugada en San Francisco cuando circulaba en una motocicleta sin casco ni documentación. El procedimiento fue realizado alrededor de las 03:35 por personal del Comando de Acción Preventiva (CAP), en la intersección de calles G. del Barco e Ingenieros, según informó la Policía.

El conductor se desplazaba en una motocicleta Zanella ZB azul y no presentó documentación que acreditara la propiedad del rodado. Además, no llevaba el casco reglamentario.

Ante las infracciones, el vehículo fue secuestrado y trasladado a sede policial, en el marco de una actuación por infracción al artículo 111 del Código de Convivencia Ciudadana (Ley N.º 10.326).