Secuestraron una moto con pedido vigente y retuvieron otras por infracciones en San Francisco
Los procedimientos fueron llevados a cabo por personal del Grupo de Saturación Móvil (GSM) y del Comando de Acción Preventiva (CAP), con intervención de la fiscalía de turno. Además, se resguardaron dos bicicletas.
Una motocicleta Honda Biz 125cc fue secuestrada este domingo en el acceso a Plaza San Francisco.
El rodado presentaba un pedido de secuestro vigente desde el 10 de mayo de 2025 solicitado por la Comisaría Sexta de Santa Fe, según se determinó tras verificar el número de cuadro.
El vehículo era conducido por un joven de 17 años, quien manifestó haberlo adquirido de buena fe.
Por disposición de la fiscalía de turno, se procedió al secuestro del rodado y a la correcta identificación del menor.
Retuvieron dos motos por infracciones en barrio La Milka
Durante la madrugada del domingo, dos motocicletas fueron retenidas en barrio La Milka por infracción al Código de Convivencia Ciudadana.
Una Guerrero Magic de color negro era conducida por un joven de 16 años, y una Honda CG Titán 150cc de color negro por un joven de 17 años.
Ninguno de los rodados contaba con documentación ni medidas de seguridad, por lo que fueron trasladados a sede policial por infracción al artículo 111 de la Ley 10.326.
Resguardaron dos bicicletas abandonadas
En horas de la tarde, en barrio San Cayetano, fue resguardada una bicicleta tipo mountain bike rodado 29, de color negro con detalles en verde, amarillo y azul. El rodado estaba sin asiento y sin medidas de seguridad, y no fue posible ubicar a su propietario, informó la Policía.
Más tarde, en barrio Centro, se realizó otro resguardo preventivo de una bicicleta tipo mountain bike que, según la denuncia recibida por la central de comunicaciones, se encontraba aparentemente abandonada. También en este caso, indicaron fuentes policiales, no se logró dar con su dueño, por lo que fue trasladada a sede policial.