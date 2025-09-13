Secuestraron un vehículo adulterado abandonado en ruta 19 a la altura de La Francia

Este viernes 12 de septiembre, personal policial secuestró un automóvil con signos de adulteración en la autovía ruta 19, a la altura del kilómetro 170, en jurisdicción de La Francia.

Según informó la Policía, durante un operativo observaron un BMW blanco detenido al costado de la vía, sin ocupantes, con una llanta trasera dañada y las medidas de seguridad colocadas. Tras las averiguaciones, determinaron que el vehículo había sido abandonado.

Al contactar al titular registral, este manifestó que su rodado —con la misma patente— se encontraba en una agencia para su venta. Además, los cristales presentaban grabados borrados y las placas colocadas no estaban homologadas por el Registro del Automotor.

El vehículo fue secuestrado y trasladado a sede policial, quedando a disposición de la fiscalía de turno.